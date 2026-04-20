Сергей Разумовский

В 33-м туре английской Премьер-лиги Кристал Пэлас и Вест Хэм не выявили сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

После этого матча Кристал Пэлас набрал 43 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Вест Хэм, в свою очередь, увеличил отрыв от Тоттенхэма в борьбе за выживание до двух очков.

Впереди Кристал Пэлас ожидает важное еврокубковое противостояние. В полуфинале Лиги конференций лондонский клуб встретится с донецким Шахтером. Ранее по ходу турнира английская команда также играла против киевского Динамо и победила со счетом 2:0.

Первый матч полуфинала Лиги конференций между Шахтером и Кристал Пэлас состоится 30 апреля 2026 года в Кракове. Ответный матч запланирован на 7 мая в Лондоне. Финал турнира, в котором определится обладатель трофея, пройдет 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Кристал Пэлас: Гендерсон, Ричардс, Лакруа, Канво, Муньос, Лерма, Хьюз (Камада, 59), Митчелл, Пино (Сарр, 59), Ларсен (Матета, 59), Джонсон (Девенни, 78)

Вест Хэм: Германсен, Уокер-Питерс, Мавропанос, Дисаси, Диуф, Соучек, Фернандеш, Боуэн, Пабло (Вилсон, 75), Саммервилл, Кастельянос (Канте, 84)

Предупреждения: Джонсон (21), Муньос (90+2) – Диуф (90+2)