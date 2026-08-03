Сергей Разумовский

В Украине начался новый сезон Второй лиги. В первом туре прошли все запланированные матчи в обеих группах – А и Б. Команды подарили болельщикам несколько результативных противостояний, включая голевую перестрелку между Диназом и Днестром, а также драматичную победу Брацлава над Подольем.

Группа А

Суббота, 1 августа

В подольском дерби Брацлав Винница принимал Подолье и одержал волевую победу – 3:2. Гости дважды выходили вперед, но хозяева вырвали три очка в добавленное время.

Счет открыл Федосов на девятой минуте, однако уже через две минуты Максимец его сравнял. На 32-й минуте Черненко снова вывел Подолье вперед, и команда ушла на перерыв с преимуществом 2:1.

После перерыва Брацлав пытался отыграться, но долго не мог реализовать свои моменты. Однако концовка встречи изменила все: на 90-й минуте Шкиндер восстановил равновесие, а еще через три минуты Овчарук забил победный гол.

Винницкая Нива дома победила Рух – 2:1. Хозяева активнее начали матч и на 37-й минуте открыли счет усилиями Погорелого. Нива долгое время удерживала минимальное преимущество, но на 85-й минуте Угринчук сравнял счет.

Львовяне попытались развить успех, однако именно они пропустили в конце матча. На 90-й минуте Мельник забил за Ниву и принес хозяевам победу.

Вторая лига, второй тур

Брацлав – Подолье 3:2

Голы: Федосов, 9, Шкиндер, 90, Овчарук, 90+3 – Максимец, 11, Черненко, 32

Нива Винница – Рух 2:1

Голы: Погорелый, 37, Мельник, 90 – Угринчук, 85

Воскресенье, 2 августа

Самым результативным матчем дня стала встреча Диназа и Днестра из Залещиков. Команды забили шесть мячей, но победителя не выявили – 3:3.

Гости открыли счет на десятой минуте: Палагнюк реализовал пенальти. Однако Диназ быстро перехватил инициативу и в течение трех минут забил дважды. На 25-й минуте отличился Дорош, а вскоре Сорока удвоил преимущество хозяев.

На 59-й минуте Кононенко забил третий мяч Диназа. Команда была близка к победе, но Днестр не сдался. Кириенко на 84-й минуте сократил отставание, а в добавленное время оформил дубль и обеспечил гостям ничью – 3:3.

ФК Вильховцы дома уступил Самбору-Ниве-2 – 2:3. Хозяева вышли вперед на 15-й минуте благодаря голу Гуменика. Однако гости быстро поменяли ход матча: на 21-й минуте Дудик сравнял счет, а еще через четыре минуты Бидзинский вывел Самбор-Ниву-2 вперед.

После перерыва Вильховцы восстановили равновесие. На 58-й минуте Максименко забил второй мяч хозяев. Однако уже через три минуты Мендрук в третий раз поразил их ворота и принес гостям победу.

Вторая лига, второй тур

Диназ – Днестр 3:3

Голы: Дорош, 25, Сорока, 28, Кононенко, 59 – Палагнюк, 10 (пен.), Кириенко, 84, 90

Вильхивцы – Самбор-Нива-2 2:3

Голы: Гуменяк, 15, Максименко, 58 – Дудик, 21, Бидзинский, 25, Мендрук, 61

Турнирная таблица

После стартового тура к лидерам присоединились Брацлав, Самбор-Нива-2 и Нива Винница. Все три команды начали сезон с побед и набрали по три очка. Разочаровал Рух.

Группа Б

Пятница, 31 июля

Дубль Александрии успешно стартовал в новом сезоне. Команда на выезде минимально обыграла Тростянец, который в предыдущих сезонах регулярно боролся за повышение в классе.

Единственный гол в матче был забит уже на 10-й минуте. Грузин воспользовался своим шансом и принес Александрии-2 победу со счетом 1:0.

Тростянец – Александрия-2 0:1

Гол: Грузин, 10

Суббота, 1 августа

Карбон на своем поле принимал Пеньюэл Кривой Рог. Матч вышел напряженным, а его концовка стала решающей.

Гости почти весь второй тайм провели в меньшинстве. В начале второй половины встречи Каплунов получил красную карточку, после чего Пеньюэлу пришлось играть вдесятером.

Несмотря на численное преимущество, Карбон не смог воспользоваться своим шансом. Более того, именно гости забили победный гол. На 89-й минуте Носовский поразил ворота соперника и принес Пенюэлу три очка.

Вторая лига, второй тур

Карбон – Пеньюэл 0:1

Голы: Носовский, 89

Воскресенье, 2 августа

СК Полтава-2 начал сезон домашней ничьей с запорожским Металлургом. Команды имели возможности отличиться, но ни одна из них не смогла реализовать свои моменты.

В течение матча соперники действовали осторожно и не позволяли друг другу создавать много опасных эпизодов. В итоге встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

Вторая лига, второй тур

СК Полтава-2 – СК Металлург 0:0

Понедельник, 3 августа

Атлет потерпел поражение от Ребела в киевском противостоянии. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Троещинцы открыли счет уже на четвертой минуте. Гарбар воспользовался своей возможностью и вывел команду вперед. Атлет отыгрался в добавленное время первого тайма. На 45-й минуте Мовчан забил гол и восстановил равновесие.

В начале второй половины встречи хозяева остались в меньшинстве. ГолкиперАтлет Шпаченко опасно сыграл против нападающего соперника и на 47-й минуте получил красную карточку. Это существенно повлияло на дальнейший ход матча.

Несмотря на численное преимущество, Ребел не сразу смог воспользоваться ситуацией. На 62-й минуте Даниленко вывел Атлет вперед, однако удержать преимущество хозяевам не удалось. Через две минуты Андрухив сравнял счет, а на 84-й минуте Гришко забил третий мяч Ребела. В итоге команда вырвала победу – 3:2.

Вторая лига, второй тур

Атлет – Ребел 2:3

Голы: Мовчан, 45, Даниленко, 62 – Гарбар, 4, Андрухив, 64, Гришко, 84

Удаление: Шпаченко, 47 (Атлет)

Турнирная таблица

После первого тура сразу три команды набрали максимальные три очка. В группу лидеров вошли Ребел, Александрия-2 и Пенуэл.