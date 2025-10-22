ПСВ уничтожил Наполи, Интер на выезде разгромил Рояль Юнион
Голландская команда создала сенсацию
33 минуты назад
Фото - Getty Images
В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов нидерландский ПСВ на своем стадионе принимал итальянский Наполи. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 6:2.
Наполи завершал матч в меньшинстве из-за удаления Лоренцо Лукки на 76-й минуте.
В другом матче дня бельгийский Рояль Унион дома потерпел разгромное поражение от итальянского Интера – 0:4.
Лига чемпионов, 3-й тур
ПСВ – Наполи – 6:2
Голы: Буонджорно, 35 (автогол), Сайбари, 38, Манн, 54, 80, Пепи, 87, Дриуеш, 89 – Мактоминей, 31, 86.
Рояль Унион – Интер – 0:4
Голы: Дюмфрис, 41, Мартинес, 45+1, Чалханоглу, 53 (пен.), Эспозито, 76.