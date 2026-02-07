Украинский защитник ПСЖ Илья Заборный получает в парижском клубе около 450 тысяч евро в месяц до вычета налогов. Об этом сообщает Le Parisien.

Этот показатель является 12-м в зарплатной ведомости ПСЖ. Лидером по заработной плате остается вингер Усман Дембеле, чей месячный доход составляет 1 миллион 560 тысяч евро. В тройку самых высокооплачиваемых игроков также входят Маркиньос с зарплатой 1 миллион 130 тысяч евро и Ашраф Хакими, который получает 1 миллион 100 тысяч.

В текущем сезоне Заборный провел 24 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. После 17 туров чемпионата Франции ПСЖ набрал 39 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, уступая Лансу лишь одно очко.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике среди кандидатов на пост наставника Реала.