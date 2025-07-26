Пари Сен-Жермен может потерять одного из своих лидеров Джанлуиджи Доннарумму бесплатно после окончания сезона 2025/26. По информации L'Équipe, переговоры о продлении контракта зашли в тупик, и вратарь пока не намерен подписывать новое соглашение.

Чтобы не повторить сценарий с Килианом Мбаппе, который ушел в Реал без компенсации, руководство парижан рассматривает возможность продажи 26-летнего итальянца уже этим летом.

Сам Доннарумма изучает варианты продолжения карьеры. Среди возможных направлений родная Серия А, английская Премьер-лига и Ла Лига. Наиболее активно интерес к голкиперу проявляют Интер, Ювентус, Реал и Челси. При этом именно лондонцы считаются фаворитами, поскольку готовы выполнить его финансовые условия.

В ПСЖ намерены определиться с будущем вратаря до закрытия трансферного окна. В прошлом сезоне Доннарумма провел 46 матчей, в которых пропустил 40 мячей и 17 раз оставил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити и Бавария заинтересованы в подписании Доннаруммы.