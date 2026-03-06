Александр Сукманский

ПСЖ подходит к очередному туру чемпионата Франции с хорошими шансами укрепить свои позиции в борьбе за титул. Парижане могут временно увеличить отрыв в турнирной таблице, если одержат победу над Монако, который также набрал неплохую форму.

Обычно ПСЖ на этом этапе сезона уже имеет значительное преимущество в чемпионате, однако в этом году борьба за титул проходит значительно плотнее. Команда смогла оторваться на четыре очка лишь после двух собственных побед и параллельных осечек Ланса. При этом парижане выиграли девять из десяти последних матчей Лиги 1, потерпев лишь одно поражение.

Впереди у ПСЖ также матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси, поэтому команде важно не потерять концентрацию в чемпионате в борьбе за пятый подряд титул в Лиге 1. На собственном поле парижане выступают очень уверенно – десять побед в 11 домашних матчах чемпионата этого сезона.

Монако пережил сложный период в конце осени и начале зимы, когда серия неудачных результатов поставила сезон команды под угрозу. Однако в последнее время монегаски смогли стабилизировать ситуацию. Хотя в прошлом месяце они вылетели из Лиги чемпионов после противостояния с ПСЖ, в чемпионате команда не проигрывает уже шесть матчей подряд, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

Последний выездной матч Монако завершился впечатляющей победой над Лансом – команда отыгралась с счета 0:2 и победила 3:2. В то же время это пока единственная гостевая победа клуба этого сезона над соперником, который не входит в зону вылета.

В шести последних очных встречах ПСЖ одержал четыре победы, еще один матч завершился вничью и один выиграл Монако. На прошлой неделе команды уже встречались на этом стадионе в Лиге чемпионов и тогда сыграли вничью 2:2.

В этом сезоне ПСЖ еще не пропускал в домашних матчах Лиги 1 после 60-й минуты. Также команда получила наименьшее количество желтых карточек в чемпионате – 23. Монако, в свою очередь, является одной из самых слабых выездных команд лиги по результатам первых таймов – лишь одна победа, шесть ничьих и четыре поражения.

В составе ПСЖ стоит отметить Дезире Дуэ, который оформил дубль в матче против Монако в Лиге чемпионов. Четыре из его последних пяти голов были забиты в первом тайме. Нападающий Ансу Фати чаще отмечается в конце игр – восемь из девяти его голов этого сезона были забиты после 40-й минуты.

ПСЖ может не помочь Усман Дембеле, который пропустил три последние матча команды, а Жоау Невеш не играл в предыдущей встрече против Гавра. В составе Монако из-за травмы отсутствует Крепен Диатта, который пополнил длинный список травмированных в команде.

