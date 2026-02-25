После победы 3:2 на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ имеет одну ногу в следующем раунде. В домашнем поединке против другого представителя Лиги 1 – Монако – парижане стремятся закрепить успех.

Форма команд и новости перед матчем

ПСЖ после проигрыша 0:2 в первом тайме первого матча доминировал и с относительной лёгкостью отыгрался. На выходных парижане разгромили Мец 3:0 и вернулись на первое место в Лиге 1. В том матче большинство ключевых игроков отдыхали, поэтому команда подойдёт к игре свежей. Исторически ПСЖ имеет огромное преимущество в плей-офф ЛЧ: 8 побед в 10 последних матчах на вылет (2 поражения), а из 18 случаев, когда они выигрывали первый матч на выезде, прошли дальше в 17.

Монако после поражения в первом матче прервал серию из 39 побед в еврокубках, когда выходил вперёд на 2+ гола. На выходных они отыграли 0:2 против Ланса (3:2), чем помогли ПСЖ в борьбе за титул Лиги 1. Это показало, что команда способна конкурировать с топ-клубами Франции, но из 7 предыдущих еврокубковых плей-офф, где они проигрывали первый домашний матч, прошли дальше ни разу. На выезде в ЛЧ Монако выиграл лишь один из семи последних матчей (2 ничьи, 4 поражения).

История противостояний

Вне Лиги 1 Монако проиграл 13 из 14 последних встреч с ПСЖ (1 ничья). На поле ПСЖ они выиграли лишь один из 10 последних матчей во всех турнирах (3 ничьи, 6 поражений).

Горячая статистика и тренды

Последние пять матчей ПСЖ имели более 2,5 голов.

В четырёх домашних матчах ПСЖ в ЛЧ в этом сезоне в первом тайме забивали ровно два гола.

Пять из шести последних матчей Монако имели более 3,5 голов.

Монако пропускал как минимум два гола в шести из семи последних выездных матчей ЛЧ.

Ключевые игроки и потери

Дезире Дуэ забил все 24 гола за ПСЖ в победных матчах, при этом больше всего именно против Монако (3 гола, включая дубль в первом матче). Симон Аддингра может забить рано: шесть из его последних семи голов за клуб пришлись на первый тайм.

У Монако дисквалифицирован Александр Головин после красной карточки в первом матче. У ПСЖ пропустит матч Усман Дембеле из-за травмы, полученной в первой игре.

Прогноз

ПСЖ после отдыха ключевых игроков на выходных и с учётом доминирования в первом матче выглядит хорошим вариантом для победы с форой (-1).

