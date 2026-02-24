Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал о попытке французского ПСЖ приобрести одного из самых талантливых игроков команды.

Два года назад парижане предложили нам 250 миллионов за трансфер Ямаля. Барселона ответила отказом. На тот момент Ламину было 17 лет. Кто-то тогда считал, что мы сошли с ума, — приводит слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В 2025 году испанский вингер занял второе место в голосовании за Золотой мяч. Его рыночная стоимость в настоящее время оценивается примерно в 200 миллионов евро.

Контракт Ямаля с каталонским клубом действует до конца июня 2031 года.

Также, в Барселоне продолжается политическая война, в клубе должны выбрать президента.