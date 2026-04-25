Сергей Разумовский

В 31-м туре французской Лиги 1 ПСЖ на выезде уверенно разгромил Анже со счетом 3:0 и сделал еще один важный шаг к чемпионству.

Парижский клуб быстро захватил инициативу и уже на 7-й минуте открыл счет благодаря голу Ли Кан Ина. Еще до перерыва преимущество гостей удвоил Майюлю, отличившись на 39-й минуте. После отдыха ПСЖ закрепил свой успех — третий мяч забил Бералдо.

Анже также имел момент, когда казалось, что команда сможет вернуть интригу в матч. На 22-й минуте Сбай отправил мяч в сетку ворот ПСЖ, однако после проверки взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Полный матч в составе парижан провел украинский защитник Илья Забарный, который показал очень надежную игру в обороне и стал лучшим защитником встречи по оценкам статистических порталов. Украинец выиграл все свои единоборства — 4 из 4, в том числе по два в верховой борьбе и на земле. Также он выполнил один успешный подкат из двух попыток, сделал три отбивания, один раз вернул мяч под контроль своей команды, а также был очень точным в передачах.

Забарный отдал 104 точные передачи из 109, что составляет 95% точности. Особенно показательна была его игра в последней трети поля, где все пять передач достигли адресата. В целом украинец совершил 117 касаний мяча и получил оценку 7,3.

Несмотря на уверенную победу, ПСЖ доигрывал матч в меньшинстве. На 10-й минуте предупреждение получил Рамуш, а под конец он был удален с поля, оставив свою команду вдесятером за вторую желтую.

После этой победы ПСЖ набрал 69 очков и увеличил отрыв от Ланса до шести очков. До завершения чемпионата осталось еще четыре тура, так что борьба за титул продолжается, однако парижская команда имеет очень хорошие шансы удержать лидерство.

Лига 1, 31-й тур

Анже – ПСЖ 0:3

Голы: Ли Кан Ин, 7, Майюлю, 39, Бералдо, 52

Анже: Кофи, Экоми, Лефор, Бьюмла, Бамба (Диатта, 86), Раолисоа (Анен, 67), Белькебла, Ван ден Бомен, Капель (Мутон, 73), Сбаи (Машин, 67), Питер (Коялипу, 67)

ПСЖ: 404, Эрнандес (Заир-Эмери, 46), Пачо, Забарный, Хакими (Дро, 46), Руис (Невеш, 46), Бералдо, Майюлю (Мендиш, 72), Барколя (Мбае, 63), Рамуш, Ли Кан Ин

Предупреждение: Рамуш (10)

Удаление: Рамуш (74)

Видео: MEGOGO