Павел Василенко

Катарские владельцы ПСЖ расширяют свою футбольную империю. Компания Qatar Sports Investments (QSI) объявила о намерении приобрести бельгийский клуб Эйпен, который выступает во втором дивизионе страны.

В пресс-релизе, опубликованном во вторник, QSI подтвердила подписание меморандума о взаимопонимании по полному поглощению клуба. Планируется, что компания получит контроль над всеми спортивными, коммерческими и операционными активами Эйпена.

С июня 2012 года клуб уже находился под управлением Qatari Aspire Zone Foundation – государственной структуры, созданной для развития спортивных талантов и повышения международного имиджа Катара. Теперь же управление перейдет непосредственно к QSI, которую возглавляет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Эйпен в настоящее время занимает седьмое место во втором дивизионе Бельгии, а его переход под прямой контроль QSI может стать очередным шагом к созданию глобальной футбольной сети наподобие City Football Group.