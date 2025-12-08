Защитник ПСЖ Илья Заборный не участвовал в встрече против Ренна, официально из-за болезни. В отсутствие травмированного Люка Шевалье место в воротах занял российский голкипер Матвей Сафонов, и возможный совместный выход на поле украинца и россиянина привлек бы к себе немало внимания.

По информации RMC Sport, существует вероятность, что отсутствие Заборного связано именно с тем, что место в стартовом составе доверили Сафонову.

«Непонятно, является ли болезнь оправданием или нет, это лишь предположение. Можно сказать, если бы Сафонов и Забарный играли вместе, это вызвало бы скандал в Украине, особенно в контексте российских атак. Российская пропаганда использовала бы эту ситуацию. В Украине довольны, что они не играли вместе», – отмечает издание.

