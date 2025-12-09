В среду, 10 декабря, состоится матч шестого тура Лиги чемпионов между испанским Атлетиком Бильбао и французским ПСЖ. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В этой игре главный тренер парижан Луис Энрике не сможет рассчитывать на одного из ключевых защитников команды Лукаса Эрнандеса. Француз дисквалифицирован до конца основного этапа и пропустит три ближайших матча еврокубков.

29-летнего футболиста удалили в матче Лиги чемпионов против английского Тоттенхема (5:3), который прошел 26 ноября. В добавленное время Лукас ударил локтем в лицо бывшего игрока ПСЖ Хави Симонса (90+3), что привело к суровому наказанию УЕФА. Эрнандес пропустит не только игру против Атлетика 10 декабря, но и матчи со Спортингом 20 января и Ньюкаслом 28 января.

