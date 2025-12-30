Павел Василенко

Будущее Маркуса Рэшфорда в Барселоне остается под вопросом, несмотря на яркое начало англичанина в испанском клубе. Как сообщает Football Insider, за ситуацией вокруг 28-летнего нападающего внимательно следит ПСЖ, который может попытаться перехватить игрока уже в ближайшее время.

Рэшфорд присоединился к Барселоне на правах аренды из Манчестер Юнайтед и быстро стал важной фигурой в атакующей линии каталонцев. В 18 матчах за "блаугранас" он отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами, произведя положительное впечатление как на тренерский штаб, так и на болельщиков.

Ожидается, что Барселона воспользуется опцией выкупа игрока, сумма которой составляет 35 миллионов евро. Однако, финансовые ограничения клуба могут заставить руководство медлить с окончательным решением. Именно этим и готов воспользоваться ПСЖ, который внимательно отслеживает любые сигналы неуверенности со стороны испанцев.

Ключевую роль в возможном трансфере играет наставник парижан Луис Энрике. По информации источника, испанский тренер лично заинтересован в подписании Рэшфорда и уже ранее выступал инициатором его перехода. Если Барселона не сделает решительного шага, парижский гранд может быстро вмешаться в борьбу за английского форварда.