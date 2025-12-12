Флик: «У Рэшфорда отличное отношение к работе, чудесный менталитет»
Тренер Барселоны высказался по поводу формы нападающего
около 1 часа назад
Главный тренер Барселоны Ханс-Дітер Флик поделился мнением о состоянии и роли Маркуса Рашфорда накануне матча 16-го тура чемпионата Испании, в котором блаугранас дома примут Осасуну.
Когда он сидит на скамейке запасных, это также показывает, что у нас отличная команда. На этой позиции у нас сильные игроки. Могу сказать, что Маркус настоящий профессионал. У него прекрасное отношение к работе, отличный менталитет. Сначала ему пришлось немного привыкать, но сейчас он находится на пике формы. Я всегда говорю с футболистами, когда они не попадают в состав, объясняя причины. И вот что Рэшфорд сказал мне в последний день: Босс, вам не нужно это объяснять, сейчас все ради команды. Нам нужно взять три очка, и больше ничего не имеет значения. Это правильный подход. Я очень рад, что он в Барселоне, — передает слова Флика The Sun.
Матч Ла Лиги Барселона - Осасуна запланирован на субботу, 13 декабря, начало — в 19:30 по киевскому времени.
Маркус Рашфорд в этом сезоне провел за Барселону 21 матч во всех турнирах, записав на свой счет шесть голов и девять результативных передач.