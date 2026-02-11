Полузащитник Полесья Александр Андриевский поделился своим мнением о победе над испанской Гранадой в товарищеском матче, который завершился результативной победой для украинской команды со счётом 4:3. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Ничего интересного вообще. И пусть ведут себя немного проще. Потому что они думают, что они словно какие-то тут… будут нас учить футболу. Но, я думаю, мы им показали, чего мы стоим и что мы можем. Потому что так, как они себя ведут — так они будут играть там, где они сейчас.

Много грязной игры было. Это была товарищеская встреча. Мы ехали два часа сюда и ожидали хоть какого-то уважения. А они вели себя очень грязно и неприятно. Поэтому мы их, я думаю, по результату поставили на место, и пусть себе думают дальше.

Нужно было заканчивать игру. Более логичный результат был 4:1, поэтому немного расслабились, где-то потеряли концентрацию в конце — и все. Конечно, полезный матч был, интересно посмотреть, но ничего нового не увидел.