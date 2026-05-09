Сергей Разумовский

В 27-м туре украинской Премьер-лиги Рух на своем поле сыграл вничью с Вересом. Встреча во Львове завершилась без голов — 0:0.

Этот результат продлил безвыигрышную серию Руха в чемпионате Украины до 11 матчей. До повторения клубного антирекорда львовской команде осталась лишь одна игра без победы.

В то же время для Руха поединок с Вересом имел и положительный статистический момент. Это был 160-й матч львовян в УПЛ, и именно в нем команда Ивана Федика сумела прервать свою клубную рекордную серию с пропущенными мячами, которая длилась 11 матчей подряд.

Отдельно стоит отметить юного голкипера Руха Егора Клименко. Вратарь провел свой первый «сухой» матч на уровне элитного дивизиона чемпионата Украины.

Несмотря на это, ничья существенно усложнила положение Руха в борьбе за сохранение места в УПЛ без участия в переходных матчах. Львовяне набрали 21 очко и рискуют отстать от Эпицентра, который имеет 26 баллов, на восемь пунктов за три тура до завершения сезона.

Верес, в свою очередь, прервал безничейную гостевую серию из трех матчей. Ровенская команда набрала 31 очко и фактически гарантировала себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Теоретически Верес еще может догнать Кудривку, которая имеет 22 очка, однако по личным встречам преимущество на стороне ровенского клуба. Именно поэтому команда уже может считать задачу по сохранению прописки в УПЛ выполненной.

УПЛ, 27-й тур

Рух Львов – Верес 0:0

Рух: Клименко, Роман, Слюсар (Бойко, 46), Товарницкий (Китела, 40), Копина, Притула, Подгурский, Таллес, Диалло (Денисов, 90), Игор Невес, Алмазбеков (Рунич, 83).

Верес: Кожухар, Смиян, Вовченко, Ципот, Стамулис, Кльоц, Харатин, Фабрисио (Волли, 82), Шарай (Протасевич, 82), Годя (Байя, 67), Гонсалвеш (Чечер, 90+4).

Предупреждения: Бойко, 53, Роман, 85 – Ципот, 82