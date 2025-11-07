Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги Европы Реал Бетис на домашнем стадионе уверенно победил Лион.

Хозяева сделали результат еще в первом тайме: на 30-й минуте Эззальзули открыл счет, а уже через пять оборотов секундной стрелки Антони удвоил преимущество. После перерыва Бетис отдал инициативу, но без лишних рисков довел матч до победы, не позволив Лиону вернуться в борьбу. Слаженная оборона и своевременные подстраховки обеспечили зелено-белым сухой итог.

Вашему вниманию обзор матча.

Бетис набрал восемь очков и вплотную приблизился к Лиону в борьбе за топ-8.

Лига Европы. Общий этап, четвертый тур

Реал Бетис – Лион 2:0

Голы: Эззальзули, 30, Антони, 35

Бетис: Вальес, Гомес, Натан, Льоренте, Руибаль, Рока, Ло Чельсо (Альтимира, 65), Форнальс (Деосса, 78), Эззальзули (Рикельме, 87), Бакамбу (Авила, 78), Антони (Гарсия, 87)

Лион: Грейф, Абнер Винисиус (Тальяфико, 46), Ниакате, Клюйверт, Мейтленд-Найлз (Мата, 84), Мера (Шульц, 65), Де Карвалью, Тессман (Мортон, 65), Молебе (Морейра, 46), Сатриано, Карабец

Предупреждения: Бакамбу (70), Руибаль (90+4) — Абнер Винисиус (24), Тальяфико (90), Морейра (90+1)