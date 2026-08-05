Сергей Разумовский

Начался третий квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2026/27. Первые матчи состоялись в восьми из десяти пар.

На этой стадии выступают 20 команд, распределенных на десять пар. 12 клубов соревнуются на Пути чемпионов, еще восемь – на Пути представителей лиг.

Слован из Братиславы, в составе которого выступают два украинца, в гостях обыграл шведский Мьельбю – 2:1. Победный гол словацкая команда забила на четвертой компенсированной минуте.

Николай Кухаревич вышел в стартовом составе Слована и на 78-й минуте отдал результативную передачу на Сулеймана Камара. Сразу после этого украинец был заменен. Данило Игнатенко весь матч провел на скамейке запасных.

Неожиданного поражения потерпел французский Лион, который в Чехии уступил Спарте – 1:2. Пенальти не реализовал Толиссо. Динамо из Загреба разгромило дома литовский Кауно Жальгирис – 5:0. Олимпиакос без нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который не был заявлен на эту стадию, не сумел забить нидерландскому Неймегену.

Победители третьего квалификационного раунда выйдут в четвертый раунд отбора Лиги чемпионов. Команды, которые проиграют на Пути чемпионов, продолжат выступления в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Клубы, проигравшие на Пути представителей лиг, автоматически попадут в основной раунд Лиги Европы.

Ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 11 августа. Поединки четвертого раунда запланированы на 18 – 19 и 25 – 26 августа.

Квалификация Лиги чемпионов. Третий раунд, первые матчи

Арарат-Армения (Армения) – Целье (Словения) 2:1

Голы: Артур Серобян, 38, Карлос Франса, 70 – Свет Сешлар, 22 (пен)

Мьельбю (Швеция) – Слован Братислава (Словакия) 1:2

Голы: Эллиот Страуд, 61 (пен) – Сулейман Камара, 78, Манассе Кянга, 90+4

Левски (Болгария) – Кайрат Алматы (Казахстан) 1:0

Гол: Сержиньо, 90+2

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия) 1:0

Гол: Зихи Ахмед, 38

Динамо Загреб (Хорватия) – Кауно Жальгирис (Литва) 5:0

Голы: Миха Заиц, 31, Скотт Маккенна, 33, Матео Лисица, 51, Лука Стойкович, 76, Лукас Качавенда, 90+4

Олимпиакос (Греция) – Неймеген (Нидерланды) 0:0

Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Буде-Глимт (Норвегия) 3:3

Голы: Рауль Флорук, 25, 45+4, Промис Дэвид, 88 – Патрик Берг, 20, Ульрик Блумберг, 29 (пен), Один Лурас Бьортуфт, 90+1

Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция) 2:1

Голы: Матей Ринеш, 63, Джон Меркадо, 69 – Мартин Сухомел, 45 (автогол)

Кто сыграет 5 августа?

19:30. Орхус (Дания) – Сабах Баку (Азербайджан)

21:00. Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия)