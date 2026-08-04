Павел Василенко

Мировой футбол может оказаться на пороге беспрецедентных изменений. По информации The Times, сразу несколько континентальных конфедераций рассматривают возможность создания нового международного турнира для национальных сборных, который будет существовать без участия ФИФА.

Речь идет о УЕФА, КОНКАКАФ и АФК, которые, по данным издания, обсуждают альтернативный формат соревнований на фоне обострения конфликта с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Одним из возможных вариантов является возвращение к идее Глобальной лиги наций, которую УЕФА разработал еще в 2017 году, но так и не реализовал. Предполагается, что каждая конфедерация будет проводить собственный турнир, который станет отборочным этапом к мировому финалу.

Согласно концепции, лучшие сборные из Европы, Южной Америки, Северной и Центральной Америки, Азии, Африки и Океании будут выходить на глобальную стадию. Финальный этап будет состоять из семи отдельных турниров по восемь команд, сформированных в соответствии с международным рейтингом.

Каждый из этих турниров будет включать четвертьфиналы, полуфиналы и финал, что фактически создаст несколько параллельных мировых первенств вместо одного чемпионата мира с участием 48 сборных.

В настоящее время проект находится только на стадии обсуждения, и никаких официальных решений еще не принято. Однако сам факт появления такой идеи свидетельствует о серьезном кризисе в отношениях между ведущими футбольными конфедерациями и ФИФА, а также ставит под сомнение будущий формат главного турнира мирового футбола.