Сергей Разумовский

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Слован Братислава на выезде одержал волевую победу над шведским Мьельбю.

Матч проходил в Швеции и начался не в пользу словацкой команды. Во втором тайме хозяева получили право на пенальти, который на 61-й минуте уверенно реализовал Страуд. После этого Мьельбю вышел вперед и долгое время сохранял минимальное преимущество.

Перелом в матче наступил ближе к завершению встречи. На 78-й минуте нападающий Слована Николай Кухаревич помог своей команде сравнять счет. Украинский футболист отдал результативную передачу на Камару, который воспользовался возможностью и отправил мяч в ворота шведского клуба.

Сразу после ассиста Кухаревича заменили. Воспитанник Руха успел сделать важный вклад в победу Слована, ведь именно его результативное действие позволило братиславской команде вернуться в игру. В компенсированное время Слован забил второй раз и вырвал победу. На 90+4-й минуте Кианга установил окончательный счет встречи – 2:1 в пользу гостей. Другой украинец в составе Слована, полузащитник Данило Игнатенко, весь матч провел на скамье запасных и на поле не выходил.

Благодаря победе в Швеции Слован получил преимущество перед ответным матчем. В то же время Мьельбю сохраняет шансы на прохождение в следующий этап, так как уступает всего одним мячом. Ответный матч команды проведут 11 августа в Братиславе.

Квалификация Лиги чемпионов. Третий раунд, первый матч

Мьельбю – Слован 1:2

Голы: Страуд, 61 (пен.) – Камара, 78, Кианга, 90+4