Павел Василенко

Похоже, в испанском футболе намечается одна из самых громких сделок последних лет. Серхио Рамос, легендарный защитник и чемпион мира и Европы в составе сборной Испании, вместе с инвестиционной компанией Five Eleven Capital достигли значительного прогресса в процессе приобретения футбольного клуба Севилья. Об этом сообщает авторитетная радиостанция Cadena SER.

По имеющейся информации, стороны уже заключили предварительное соглашение, а общая стоимость сделки оценивается примерно в 450 миллионов евро. Ожидается, что все формальности будут завершены к концу текущего месяца. В настоящее время команда Рамоса проводит детальный аудит финансовой отчетности клуба, а ключевые акционеры Севильи уже дали согласие на предложенные условия.

Для Рамоса эта сделка имеет не только финансовое, но и глубокое символическое значение. Именно в академии Севильи он сделал первые шаги в большом футболе и защищал цвета первой команды в 2004–2005 годах, а позже вернулся в родной клуб в сезоне 2023/24. Сейчас 39-летний ветеран выступает за мексиканский Монтеррей, но, похоже, готовится к новому этапу – уже за пределами поля.

За годы карьеры в мадридском Реале Рамос добился статуса живой легенды, выиграв многочисленные трофеи, включая титулы чемпиона Испании, Кубок страны и четыре победы в Лиге чемпионов. Теперь его амбиции могут изменить будущее Севильи.