Сергей Разумовский

Французский клуб Париж рассматривает возможность подписания 39-летнего испанского центрального защитника Серхио Рамоса. Об интересе к опытному оборонцу сообщает Foot Mercato, отмечая, что речь идет не только о чисто футбольном усилении.

По информации источника, руководство Парижа видит в кандидатуре Рамоса сразу несколько преимуществ. Во-первых, это шанс добавить команде опыта и характера в защите, ведь испанец ассоциируется с лидерством, организацией игры и умением вести партнеров за собой. Во-вторых, подписание такого имени могло бы стать имиджевым шагом: привлечь дополнительное внимание к клубу, повысить интерес болельщиков и медиа и в целом усилить узнаваемость бренда.

Впрочем, сам футболист, как утверждается, не слишком заинтересован в этом варианте продолжения карьеры. Отмечается, что проект Парижа не выглядит для него достаточно привлекательным, а Рамос хотел бы выступать за более статусную и известную команду. Именно поэтому ожидается, что переговоры не будут иметь положительного финала и трансфер в итоге не состоится.

Последним клубом Серхио Рамоса был Монтеррей, после чего он остался без команды. В настоящее время испанец имеет статус свободного агента, так что потенциальный переход не потребовал бы выплаты трансферной компенсации.

