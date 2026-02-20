Бенфика официально обратилась в УЕФА с жалобой на действия полузащитника Реала Федерико Вальверде во время первого стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает португальское издание O Jogo.

Встреча в Лиссабоне завершилась минимальной победой мадридцев со счетом 1:0. На 82-й минуте поединка Вальверде ударил защитника Самуэля Даля. После контакта игрок Бенфики упал на газон, держась за виски. Несмотря на это, арбитр не продемонстрировал уругвайцу ни одной карточки.

В Бенфике уверены, что в этом эпизоде хавбек Реала должен был получить красную карточку. Свою позицию клуб официально донес до УЕФА.

Главным арбитром встречи был Франсуа Летексье. В настоящее время ожидается реакция европейского футбольного органа на обращение португальской стороны.