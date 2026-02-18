Союз европейских футбольных ассоциаций начал дисциплинарное расследование эпизода, который произошел во время первого матча стыкового раунда Лиги чемпионов между Бенфикой и мадридским Реалом. Об этом сообщает Madrid Universal.

Причиной расследования стали обвинения в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

По информации источника, УЕФА намерен опросить всех участников инцидента, в частности Килиана Мбаппе, который после игры публично заявил, что полузащитник лиссабонцев Джанлука Престианни допустил расистские высказывания. Если доказательств нарушения не будет, санкции применяться не будут.

Матч в Лиссабоне завершился минимальной победой мадридцев — судьбу встречи решил гол Винисиуса на 50-й минуте. Во втором тайме игра была приостановлена почти на девять минут после обращения бразильца к арбитру Франсуа Летексье.

Ответный матч состоится 25 февраля в Мадриде.