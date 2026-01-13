Павел Василенко

Хаби Алонсо больше не возглавляет мадридский Реал. По информации The Athletic, решающую роль в его увольнении сыграли затяжные конфликты с ключевыми футболистами команды – Винисиусом Жуниором, Федерико Вальверде и Джудом Беллингемом. Хотя старт сезона для испанца выглядел многообещающе – 17 побед в первых 20 матчах, – со временем ситуация начала выходить из-под контроля, а результаты пошли на спад.

Первые трещины, по данным источников, появились еще в октябре 2025 года во время принципиального поединка с Барселоной. Несмотря на победу, Алонсо поссорился с Винисиусом после замены. Бразилец демонстративно отказался пожать руку тренеру, однако руководство клуба не стало наказывать игрока, что только обострило ситуацию.

Алонсо все больше ощущал потерю контроля над раздевалкой и нехватку поддержки со стороны боссов. Вальверде и Беллингем были недовольны его стилем управления и тактическими решениями. Англичанин, который в предыдущих сезонах был ключевой фигурой, потерял стабильное место в старте из-за спада формы.

Универсальность Вальверде же обернулась против него – постоянные изменения позиций отдаляли уругвайца от любимой роли в центре поля. В итоге внутренние конфликты перевесили даже успешное начало сезона.