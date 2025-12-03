Павел Василенко

Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между РБ Лейпциг и Магдебургом во вторник вечером произошли серьезные инциденты. После поражения гостей со счетом 3:1 гостевой сектор стадиона превратился в место масштабных разрушений.

По информации портала RBlive, ссылающегося на полицию Лейпцига, фанаты Магдебурга серьезно повредили туалеты в гостевой зоне стадиона. В мужских туалетах были полностью уничтожены раковины, краны и диспенсеры мыла.

Около 10 тысяч болельщиков Магдебурга приехали в Лейпциг, и матч сразу квалифицировали как высокорисковый. Хотя за пределами стадиона все проходило спокойно, ситуация внутри гостевого сектора была совсем иной.

Сообщается, что фанаты громили стулья, ломали перегородки из оргстекла и вырывали сиденья из креплений. В общей сложности повреждено от 30 до 40 сидений, а ущерб оценивается примерно в 20 тысяч евро.

РБ Лейпциг планирует восстановить повреждения к матчу против Айнтрахта в воскресенье, а расходы, скорее всего, лягут на Магдебург.

Дополнительные проблемы создали пиротехнические нарушения – фанаты гостей несколько раз поджигали фаера и бросали петарды. Это повлечет за собой дисциплинарные санкции DFB.

Полиция сообщила о «массовых беспорядках» и вмешалась в гостевой сектор, зафиксировав данные 124 подозреваемых. Отдельно открыто расследование в отношении 20-летнего фаната Магдебурга по подозрению в расистских высказываниях в адрес 22-летнего мужчины.