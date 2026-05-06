Сергей Разумовский

Сразу все матчи 30-го тура украинской Второй лиги состоялись в один день, в среду, 6 мая. Игровой день принес несколько разгромов, важные победы лидеров и историческое достижение президента Вильхивцев Николая Лиховидова.

Группа А

Вильхивци на выезде уверенно разгромили Реал Фарму со счетом 5:1. Одним из главных событий матча стал выход на поле президента гостей Николая Лиховидова. Он установил новый рекорд старейшего профессионального футболиста в истории независимой Украины — 60 лет, 3 месяца и 11 дней.

Самбор-Нива-2 на своем поле одержала убедительную победу над киевским Атлетом. Гости открыли счет в первом тайме, однако после перерыва хозяева переломили ход игры. Важным моментом стал нереализованный пенальти Атлета, после чего Дудик быстро забил и вывел Самбор-Ниву-2 вперед. Впоследствии он оформил дубль, а Лехив закрепил преимущество.

Нива Винница дома сыграла вничью со Скала 1911. Гости вышли вперед в начале второго тайма, но винничане спаслись благодаря пенальти, который реализовал Загорулько.

Куликов минимально победил Ужгород благодаря голу Панасюка в первом тайме. Этот результат позволил команде укрепить лидерство в группе.

Вторая лига, 30-й тур

Реал Фарма — Вильхивци 1:5

Голы: Паламарчук, 80 — Кобак, 4, Гуменяк, 11, 38, Петрик, 16, Богомаз, 82

Самбор-Нива-2 — Атлет 3:1

Голы: Дудик, 56, 66, Лехив, 85 — Даниленко, 13

Нива Винница — Скала 1911 1:1

Голы: Загорулько, 71 (пен.) — Фетько, 49

Куликов — Ужгород 1:0

Гол: Панасюк, 16

Турнирная таблица

После матчей 30-го тура Куликов продолжает возглавлять группу А. Команда имеет 61 очко и оторвалась от Полесья-2 на четыре балла. Победа над Ужгородом позволила лидеру укрепить свои позиции, однако борьба в верхней части таблицы еще остается открытой.

Группа Б

В группе Б одним из неожиданных результатов стала выездная победа киевского Ребела над Тростянцем. Гости забили в конце первого тайма, а после перерыва ответили на гол хозяев еще одним точным ударом Юшка.

Александрия-2 дома не смогла удержать преимущество в матче с Чайкой. Хозяева открыли счет еще в первом тайме, но после перерыва быстро пропустили дважды. Перед этим Дрозд не реализовал пенальти, а Музыченко и Вечурко фактически за несколько минут принесли Чайке волевую победу.

Локомотив в Киеве уверенно разобрался с Левым Берегом-2. Дублем отличился Мордас, еще один гол с пенальти забил Сахненко.

Колос-2 не оставил шансовЧерноморцу-2, разгромив одесситов со счётом 4:0. Диназ с таким же счётом победил Горняк-Спорт, забив по два мяча в каждом из таймов.

Тростянец – Ребел 1:2

Голы: Слипухин, 50 – Юшко, 44, 55

Александрия-2 – Чайка 1:2

Голы: Шостак, 15 – Музиченко, 54, Вечурко, 55

Локомотив – Левый Берег-2 3:0

Голы: Мордас, 39, 57, Сахненко, 42 (пен.)

Колос-2 – Черноморец-2 4:0

Голы: Старгородский, 57, Лебедь, 71 (автогол), Басов, 84, Ласточка, 90

Диназ – Горняк-Спорт 4:0

Голы: Костыря, 37, Бобита, 40, Зева, 57, Боев, 87

Турнирная таблица

Локомотив после уверенной победы над Левым Берегом-2 продолжает лидировать в группе Б. У команды 61 очко, и она на два балла опережает Колос-2. В то же время борьба за первое место остаётся очень напряжённой, так как Колос-2 имеет матч в запасе и потенциально может воспользоваться этим преимуществом.