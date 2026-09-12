Сергей Разумовский

В пятом туре испанской Ла Лиги Реал Мадрид уверенно победил Райо Вальекано на собственном поле – 4:1. Команда Жозе Моуринью продемонстрировала убедительную игру в атаке и одержала третью подряд победу в чемпионате.

Украинский голкипер Андрей Лунин не принимал участия во встрече. Вратарь сборной Украины весь матч провел на скамейке запасных сливочных.

Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте. Мбаппе реализовал пенальти и вывел мадридцев вперед. Вскоре преимущество Реала стало еще больше – на 17-й минуте Каррерас забил второй гол своей команды.

До перерыва хозяева продолжили давить на соперника. На 35-й минуте Беллингем в третий раз заставил вратаря Райо Вальекано извлекать мяч из собственных ворот.

В начале второго тайма гости сократили отставание. Камельо отличился на 51-й минуте и подарил своей команде надежду на спасение. Однако Райо не смог развить успех и больше не забивал.

Точку в матче поставил Мбаппе. Французский нападающий на первой компенсированной минуте оформил дубль и установил окончательный счет – 4:1.

Реал Мадрид набрал 12 очков и догнал Барселону в турнирной таблице. В то же время каталонская команда еще должна провести матч пятого тура против Леванте, поэтому может снова единолично возглавить чемпионат.

Ла Лига, пятый тур

Реал Мадрид – Райо Вальекано 4:1

Голы: Мбаппе, 14 (пен.), 90+1, Каррерас, 17, Беллингем, 35 – Камельо, 51

Реал: Куртуа, Дюфрис, Конате, Хейсен, Каррерас, Вальверде (Камавинга 46), Силва (Чуамени 69), Беллингем, Диоманд (Гюлер 72), Винисиус (Кукурелья 89), Мбаппе

Райо Вальекано: Карденас, Рациу, Лежен, Сисс, Педроса (Балью 86), Лопес (Садик 75), Буар (Валентин 67), Диас (Белаид 67), Цитаишвили, А. Гарсия, Камельо (Алемао 75)

Предупреждение: Сисс, 77