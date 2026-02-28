Павел Василенко

Будущее Андрея Лунина снова оказалось в центре трансферных разговоров. Интерес к украинскому голкиперу проявляет Милан, который ищет возможные варианты усиления через сложные переговоры с основным вратарем Майком Меньяном по новому контракту.

По информации PlanetarealMadrid, Реал готов рассмотреть продажу Лунина, однако только за сумму около 25 миллионов евро. В стане россонери такую оценку считают завышенной, учитывая статус игрока и его игровую практику.

В нынешнем сезоне Лунин провел всего три матча за мадридцев, пропустив восемь мячей. В то же время его контракт с Реалом действует до лета 2030 года, что усиливает переговорную позицию испанского гранда. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего украинца составляет около 15 миллионов евро.

Пока неизвестно, попытается ли Милан снизить цену путем переговоров или переключится на альтернативные кандидатуры.