Тибо Куртуа, как и раньше, остается одним из главных игроков мадридского Реала, однако его дальнейшая карьера после окончания текущего договора может продолжиться вне Испании.

Бельгийскому вратарю 33 года, а его контракт рассчитан до лета 2027 года. Он продолжает выступать на высоком уровне, и клуб полностью доволен как его игровыми качествами, так и влиянием на раздевалку. Однако с учетом возраста голкипера руководство в ближайшее время будет оценивать перспективы продолжения сотрудничества, ориентируясь прежде всего на его физическое состояние.

Если новое соглашение не подписано, Куртуа сможет покинуть Мадрид в статусе свободного агента. Среди возможных направлений продолжения карьеры чаще всего упоминается Саудовская Аравия, где опытному вратарю готовы предложить финансово привлекательный контракт на завершающем этапе профессионального пути, сообщает Fichajes.net.

