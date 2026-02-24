Во время матча 25-го тура Ла Лиги Осасуна - Реал (2:1) в телетрансляцию попал забавный момент на скамейке запасных Реала, который мгновенно разлетелся по социальным сетям.

В центре внимания оказался немецкий защитник мадридцев Антонио Рюдигер. Камеры зафиксировали, как футболист прямо во время игры достал лоток с вареными яйцами и начал их есть. Дело в том, что Антонио Рюдигер соблюдает мусульманский пост рамадан, по условиям которого человек должен воздерживаться от еды до захода солнца.

После импровизированного ужина Рюдигер без лишних слов передал контейнер украинскому вратарю Андрею Лунину. Голкипер, похоже, не сразу понял, что происходит, но лоток взял.

Тем не менее, долго держать его в руках Лунин не стал и передал дальше — Тренту Александеру-Арнольду. Англичанин лишь улыбнулся и отложил контейнер в сторону.