Александр Сукманский

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Реал Мадрид встретится с мюнхенской Баварией. Игра состоится 8 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на MEGOGO.

Реал подходит к четвертьфиналу в статусе главного «убийцы гигантов». В 1/8 финала мадридцы уверенно прошли Манчестер Сити с общим счётом 5:1. Первый матч на «Бернабеу» завершился разгромной победой 3:0, где хет-трик сделал Федерико Вальверде. В ответной встрече в Манчестере Реал грамотно воспользовался ошибками соперника и досрочно решил вопрос выхода в следующий раунд.

Тактически Реал 2026 года отказался от жёстких позиционных рамок. Игра команды построена на вертикальности: сразу после отбора мяча следует быстрая передача на ход Винисиус Жуниор или Килиан Мбаппе. В матчах с «Сити» эта модель стала приговором для англичан, которые владели мячом более 65% времени, но постоянно пропускали опасные контратаки.

В Ла Лиге «сливочные» демонстрируют прагматизм. Победа над Валенсией 1:0 была добыта в режиме энергосбережения, что характерно для Реала накануне ключевых европейских матчей. Несмотря на кадровые потери (отсутствие Тибо Куртуа и Родриго), игровая модель остаётся неизменной: акцент на индивидуальное мастерство лидеров и высокую психологическую стойкость.

Бавария также продемонстрировала мощь в 1/8 финала, разгромив Аталанту с общим счётом 10:2. Мюнхенцы эффективно использовали слабые места соперника, особенно в переходных фазах, регулярно находили пространство между линиями и быстро переходили в атаку.

Форма немецкого клуба выглядит стабильной. После победы над Аталантой Бавария сыграла вничью 2:2 с Лейпцигом, но до этого уверенно обыграла Боруссию Дортмунд (3:1) и Айнтрахт (4:0). Команда создаёт много моментов и стабильно забивает.

Участие Гарри Кейна в матче против Реала остаётся под вопросом. Лучший бомбардир Баварии, который уже забил 10 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, пропустил последний матч Бундеслиги из-за травмы. В случае его отсутствия мюнхенцы, вероятно, сделают ставку на организованную оборону и быстрые контратаки, пользуясь тем, что Реал будет вынужден активно атаковать и оставлять свободные зоны.

История встреч

В сезоне 2024 года Реал прошёл Баварию в полуфинале Лиги чемпионов с общим счётом 4:3. В последних пяти очных матчах Реал одержал две победы, Бавария – одну. Матч Реал - Бавария станет одним из центральных в четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов 2025/26.

