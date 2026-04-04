Лунин с капитанской повязкой не спас Реал от сенсационного поражения Мальорке
1 день назад
Мадридский Реал на выезде проиграл Мальорке в матче испанской Примеры. Хозяева вышли вперед под конец первого тайма после точного удара Ману Морланеса.
На 87-й минуте Эдер Милитао сравнял счёт. Однако в компенсированное время Ведат Мурики принёс победу Мальорке.
Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч с капитанской повязкой. Это его шестое появление в составе бланкос в сезоне.
Примера. 30-й тур
Мальорка – Реал Мадрид – 2:1
Голы: Морланес, 41, Мурики, 90+1 – Милитао, 88
Реал остаётся на втором месте с 69 очками. Мальорка набрала 31 балл и поднялась на 17-е место.
Следующий матч мадридцы проведут 7 апреля дома против Баварии в Лиге чемпионов.
