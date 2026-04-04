Денис Седашов

Бавария одержала волевую победу над Фрайбургом в выездном матче 28-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы уступали в два мяча по ходу второго тайма, однако сумели перевернуть игру в последнюю десятиминутку.

Хозяева открыли счёт усилиями Йохана Манзамби, а позже Лукас Гелер удвоил преимущество Фрайбурга. Бавария начала камбек на 81-й минуте после гола Тома Бишофа. В компенсированное время Бишоф оформил дубль, а на девятой добавленной минуте Леннарт Карл принёс гостям три очка.

Бундеслига. 28-й тур

Фрайбург – Бавария – 2:3

Голы: Манзамби, 46, Гелер, 71 – Бишоф, 81, 90+2, Карл, 90+9

После этой победы Бавария лидирует в таблице с 73 очками. Фрайбург с 37 баллами остаётся на восьмой позиции.

Следующий матч мюнхенцы проведут 7 апреля в гостях против мадридского Реала в Лиге чемпионов.

Роналду оформил дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии, он забил 967-й гол в карьере.