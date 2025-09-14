Павел Василенко

Ссоры в Ла Лиге вернулись с полным размахом после красной карточки Дина Хейсена из Реала в матче с Реал Сосьедад (2:1). В Мадриде считают, что удаление защитника было незаслуженным, так как в данном случае он не был последним в обороне.

В связи с этим, Реал объявил через клубное телевидение, что их терпение исчерпано, и они готовят заявление для подачи в ФИФА.

«Он будет содержать судейские ошибки, которые арбитры допустили в первых четырех турах Ла Лиги, а также в прошлом сезоне в матчах с Реалом», – заявили в мадридском клубе.

Напряженность усилилась во время прямой трансляции матча из Сан-Себастьяна на клубном телевидении. На 32-й минуте Хейсен нарушил правила на Оярсабале, и рефери Хесус Хиль Мансано показал ему прямую красную карточку, считая его последним в защите, хотя Милитау находился всего в нескольких метрах. Из комнаты VAR Фигероа Васкес решил не вызывать главного судью для пересмотра ситуации на мониторе.

После этого решения телеканалы Реала резко раскритиковали действия обоих судей.

«Эта Ла Лига – позор из-за того, что мы только что увидели. Реал Мадрид остался в меньшинстве. Хайсена удалили с поля, а тренера Хаби Алонсо предупредили, очевидно, потому что он возмущен, как и все мадридцы. Это позорное соревнование».

Возмущение продолжало расти.

«Они снова исказили реальность. Они превратили ситуацию, которая не подлежит интерпретации, в такую, как они сделали в тот день с Ардой Гюлером. Посмотрим, когда представитель Судейской комиссии снова выйдет, чтобы проанализировать и эту ситуацию. В любом случае, даже если они признают очевидную ошибку, это не принесет никакой пользы. Хайсен не последний, но они искажают реальность, чтобы оправдать такие вещи. Последствия? Мы их увидим, но они фальсифицировали реальность».

В перерыве в той же трансляции показали видео двух арбитров из матчей Реала прошлого сезона – сначала Хиля Мансано, а затем севильца, ответственного за VAR.

«После того, что произошло в Сан-Себастьяне, и предыдущих действий Хила Мансано и Фигероа Васкеса, которые мы только что видели, справедливее всего было бы выдать запретительный приказ для этих двух человек».

Эти жалобы во время трансляции были лишь прелюдией к новостям, объявленным самим каналом. Реал подаст жалобу в высший орган мирового футбола (ФИФА), чтобы можно было принять меры и проанализировать происходящее, заявили в клубе.