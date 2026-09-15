Сергей Разумовский

В шестом туре испанской Ла Лиги Реал Мадрид на выезде одержал победу над Эльче – 3:2. Команда Жозе Моуринью уверенно провела первый тайм и ушла на перерыв с преимуществом в два мяча.

Счет на 25-й минуте открыл Дитуро, который срезал мяч в свои ворота. Через восемь минут преимущество мадридцев увеличил Килиан Мбаппе, воспользовавшись моментом у ворот хозяев.

После перерыва Эльче сумел добавить в активности и неожиданно вернулся в игру. На 71-й минуте Осорио сократил отставание, а через 12 минут Ниньо восстановил равновесие.

Реал пытался вырвать победу, однако долгое время хозяева успешно сдерживали атаки мадридской команды. Решающий момент встречи наступил в компенсированное ко второму тайму время – на 90+1-й минуте Эспи забил третий мяч гостей и принес им важные три очка.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных. После этой победы мадридцы набрали 15 очков и догнали Барселону в турнирной таблице. В то же время каталонская команда имеет одну игру в запасе.

Ла Лига, шестой тур

Эльче – Реал Мадрид 2:3

Голы: Осорио, 71, Ниньо, 83 – Дитуро, 25 (автогол), Мбаппе, 33, Эспи, 90+1

Эльче: Дитуро, Сангаре (Санчес 68), Редондо, Чуст,Нету (Фер Ниньо 68), Вильяр, Агуадо (Сепеда 58), Ревиво, Валера (Лемар 58), Тете (Хосан 80), Осорио

Реал: Куртуа. Александер-Арнольд (Эспи 86), Конате, Хейсен, Кукурелья, Вальверде, Чуамени (Эндрик 86), Гюлер (Беллингем 68), Дьоманде (Дюмфрис 90+2), Винисиус (Браим 68), Мбаппе

Предупреждения: Агуадо 31, Сепеда 78, Хосан 90+3, Вильяр 90+4 – Дьоманде 4, Конате 73