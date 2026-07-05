Сергей Разумовский

Реал официально подтвердил подписание защитника Интера Денцела Думфриса. О трансфере объявила пресс-служба клуба.

Comunicado Oficial: Dumfries. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026

Мадридцы и миланцы договорились о трансфере 30-летнего нидерландца. Футболист уже подписал контракт со сливочными, который будет действовать до 30 июня 2030 года.

По имеющейся информации, Интер получит за Думфриса 20 миллионов евро. Стоит напомнить, что в своё время итальянский клуб приобрёл защитника у ПСВ за 12,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Думфрис провёл 28 матчей, в которых записал на свой счёт 5 голов и 2 результативные передачи. Для украинских болельщиков он хорошо запомнился ещё на Евро-2020, когда его гол на последних минутах матча Нидерланды – Украина лишил сине-жёлтых ничьей и принёс победу нидерландцам 3:2.