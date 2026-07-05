Павел Василенко

Сборная Франции продолжила борьбу за титул чемпиона мира, одолев Парагвай с минимальным счетом 1:0 в матче 1/8 финала в Филадельфии. Победу «трехцветным» принес капитан Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти в середине второго тайма.

С первых минут французы завладели мячом и пытались навязать сопернику свой темп, однако парагвайцы грамотно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты. Жара также серьезно влияла на ход игры, из-за чего командам было трудно поддерживать высокий темп.

Лучший момент в первом тайме Франция имела на 22-й минуте, когда удар Ману Коне после рикошета прошел рядом со стойкой. Парагвай также отвечал острыми выпадами, а на 35-й минуте на поле даже вспыхнула стычка после жесткого фола против Мбаппе.

После перерыва французы добавили в активности. На 51-й минуте Мбаппе ушел один на один с вратарем Роберто Гиллом, но неожиданно не смог воспользоваться отличной возможностью.

Ключевой эпизод матча произошел на 66-й минуте. Только выйдя на замену, Дезир Дуе заработал пенальти после фола Диего Гомеса. Сначала арбитр не назначил одиннадцатиметровый, однако после просмотра VAR изменил свое решение.

К точке подошел Мбаппе и на 70-й минуте хладнокровно переграл вратаря, забив единственный гол в матче. В конце матча Парагвай бросил все силы на спасение, но Майк Меньян сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Франция одержала пятую победу в пяти матчах на турнире и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Марокко.

Чемпионат мира-2026, 1/8 финала

Парагвай – Франция – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пенальти).