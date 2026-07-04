Дубль одноклубника украинцев вывел Марокко в 1/4 финала чемпионата мира-2026
Хозяева мундиаля покидают турнир
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: Getty Images
В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Канады проиграла команде Марокко со счетом 0:3.
Героем встречи стал одноклубник украинцев Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ванат полузащитник Аззедин Унахи, который оформил дубль. Еще один мяч забил Суфьян Рахими.
Таким образом, сборная Марокко вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где сыграет с победителем пары Парагвай – Франция. Соорганизатор мундиаля – Канада – покинула турнир.
Чемпионат мира-2026, 1/8 финала
Канада – Марокко – 0:3
Голы: Унахи, 50, 82, Рахими, 90+8.