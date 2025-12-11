Павел Василенко

Мадридский Реал оказался под давлением после двух подряд поражений, а главный тренер Чаби Алонсо – в центре критики. По информации AS, руководство клуба готово проявить терпение, однако судьба наставника фактически будет зависеть от ближайших трех матчей.

В среду Реал уступил Манчестер Сити в Лиге чемпионов (1:2) – это стало вторым подряд неуспехом после неожиданного поражения от Сельты (0:2) в чемпионате Испании. В восьми последних встречах команда Алонсо одержала лишь две победы, трижды сыграла вничью и трижды проиграла. Такие результаты слишком далеки от амбиций клуба, который недавно опережал Барселону, а теперь отстает от каталонцев уже на четыре очка.

Перед матчем с Манчестер Сити казалось, что именно еврокубковое противостояние может решить судьбу тренера. Однако поражение не повлияло на позицию руководства. По данным AS, Реал дает Алонсо время до завершения года. Решающими станут три матча – против Алавеса, Талаверы и Севильи. А уже Суперкубок Испании в начале января может стать моментом истины: если результаты не улучшатся, терпение президента Реала Флорентино Переса может иссякнуть.

Чаби Алонсо возглавил Реал перед Клубным чемпионатом мира прошлым летом, сменив Карло Анчелотти. Под его руководством команда провела 28 матчей, одержав 19 побед, 4 ничьи и 5 поражений.