Руководство Реала не будет увольнять Алонсо после поражения от Ман Сити
Испанцу дают время
10 минут назад
Хабі Алонсо/фото: Реал
Мадридский Реал потерпел поражение от Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:2 в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов.
Согласно Marca, руководство клуба не планирует увольнять главного тренера Хаби Алонсо после этого поражения. Специалист сохраняет доверие боссов, которые уверены в возможности достичь положительного результата под руководством 44-летнего наставника.
В Ла Лиге Реал занимает второе место, уступая лидирующей Барселоне четыре очка. В Лиге чемпионов сливочные после шести матчей имеют 12 очков и расположились на седьмой позиции в группе.