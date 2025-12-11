Мадридский Реал потерпел поражение от Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:2 в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

Согласно Marca, руководство клуба не планирует увольнять главного тренера Хаби Алонсо после этого поражения. Специалист сохраняет доверие боссов, которые уверены в возможности достичь положительного результата под руководством 44-летнего наставника.

В Ла Лиге Реал занимает второе место, уступая лидирующей Барселоне четыре очка. В Лиге чемпионов сливочные после шести матчей имеют 12 очков и расположились на седьмой позиции в группе.