«Реал» отказал Алонсо в зимних приобретениях.
Наставник «сливочных» не получит усиления
около 1 часа назад
Хаби Алонсо / Фото - Getty Images
Главный тренер Реала Хаби Алонсо хотел сделать трансфер полузащитника, однако в руководстве клуба не поддержали инициативу тренера, сообщает COPE.
Переход Ендрика в аренду в Олимпик Лион будет единственным изменением в Реале, несмотря на то, что Алонсо хотел бы иметь дополнительную опцию в центре поля.
Реал встречает праздничные каникулы вторым в первенстве Испании, уступая только действующему чемпиону Барселоне. Отставание от каталонцев составляет 4 очка.
