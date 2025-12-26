Главный тренер Реала Хаби Алонсо хотел сделать трансфер полузащитника, однако в руководстве клуба не поддержали инициативу тренера, сообщает COPE.

Переход Ендрика в аренду в Олимпик Лион будет единственным изменением в Реале, несмотря на то, что Алонсо хотел бы иметь дополнительную опцию в центре поля.

Реал встречает праздничные каникулы вторым в первенстве Испании, уступая только действующему чемпиону Барселоне. Отставание от каталонцев составляет 4 очка.

Реал попрощается с Алабой и может потерять Рюдигера в ближайшее время.