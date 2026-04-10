Александр Сукманский

Реал Мадрид сыграет с Жироной в рамках 30-го тура Ла Лиги. Матч состоится в пятницу, 10 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 22:00, прямая трансляция на MEGOGO.

Поражение 1:2 от Мальорки в прошлом туре стало серьезным ударом для чемпионских амбиций Реала. Теперь мадридцы отстают от Барселоны на семь очков и не могут позволить себе новые потери, если хотят завоевать 37-й титул чемпионов Испании. Единственным позитивом стало возвращение после травмы Эдера Милитао, который забил гол, а также полезные минуты для Джуда Беллингема. Однако проблема обороны остается: Реал пропускает в седьмом матче Ла Лиги подряд. Во вторник команда также проиграла Баварии.

Жирона вряд ли станет легким соперником. Команда выиграла два из трех последних матчей чемпионата, не пропустив ни одного гола (1 поражение). Эти результаты помогли отдалиться от зоны вылета и сохранить шансы на еврокубки. Главный тренер Мичел продолжает отрицать слухи о возможном переходе в Аякс, сосредотачиваясь на финишной части сезона.

На выезде Жирона не побеждала в последних пяти матчах Ла Лиги (3 ничьи, 2 поражения), хотя в четырех из них пропустила лишь один гол.

История встреч

Реал остается непобедимым в пяти последних матчах против Жироны (4 победы, 1 ничья). Все четыре победы были одержаны всухую. Дома мадридцы проиграли Жироне лишь один раз (4 победы, 1 ничья).

Прогноз

Отличный первый тайм Жироны на выезде делает ставку на ничью после первого тайма довольно привлекательной.

