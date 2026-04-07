Жирона минимально обыграла Вильярреал. Цыганков провёл весь матч, Ванат получил травму.
Судьба игры решилась в конце первого тайма
около 2 часов назад
Жирона – Вильярреал / Фото - Yahoo
6 апреля состоялся матч 30-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/26 между Жироной и Вильярреалом.
Команды сыграли на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
В стартовом составе красно-белых вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Ванат был заменен на 12-й минуте из-за травмы, а Цыганков провел матч (без результативных действий).
Ла Лига 2025/26. 30-й тур
Жирона – Вильярреал 1:0
Гол: Пау Наварро, 45+1 (автогол)
Ранее сообщалось, что Цыганков может подписать новое соглашение с Жироной.
