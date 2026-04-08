7 апреля Реал проиграл Баварии в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов 1:2.

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин провел на поле всю игру и получил от SofaScore оценку 8.0, что является лучшим показателем в команде. За игру украинец сделал 5 сейвов и отдал 81% точных передач.

Напомним, что 8 апреля в ЛЧ пройдут остальные матчи 1/4 финала соревнований: Барселона – Атлетико и ПСЖ – Ливерпуль.