Лунін стал лучшим игроком Реала в проигранном матче четвертьфинала ЛЧ с Баварией
Украинец получил от SofaScore оценку 8.0
около 2 часов назад
Фото: Реал
7 апреля Реал проиграл Баварии в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов 1:2.
Голкипер «сливочных» Андрей Лунин провел на поле всю игру и получил от SofaScore оценку 8.0, что является лучшим показателем в команде. За игру украинец сделал 5 сейвов и отдал 81% точных передач.
Напомним, что 8 апреля в ЛЧ пройдут остальные матчи 1/4 финала соревнований: Барселона – Атлетико и ПСЖ – Ливерпуль.
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04