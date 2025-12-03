Реал с дублем Мбаппе на выезде разгромил Атлетик
Мадридская команда наконец-то одержала победу
около 7 часов назад
Фото - Getty Images
В матче 19-го тура Ла Лиги Атлетик на своем поле принимал Реал. Встреча завершилась уверенной победой мадридской команды со счетом 3:0.
Дубль оформил форвард Килиан Мбаппе и один мяч забил Эдуардо Камавинга. Отметим, что подопечные Хаби Алонсо прервали свою серию из трех ничьих подряд в чемпионате Испании.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин весь матч провел в запасе.
Атлетик занимает восьмое место в турнирной таблице с 20 очками, Реал идет вторым (36 баллов).
Ла Лига, 19-й тур
Атлетик – Реал – 0:3
Голы: Мбаппе, 7, 59, Камавинга, 42.