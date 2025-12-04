На фоне трёх подряд ничьих в Ла Лиге и роста давления на Хаби Алонсо в мадридском Реале усилились слухи о возможной смене тренера. В медиапространстве снова появились имена Зинедина Зидана и Юргена Клоппа, а издание El Nacional опубликовало громкий материал о потенциальных условиях немецкого специалиста.

По информации источника, Клопп, который ныне работает в структуре футбольного проекта Ред Булл, якобы дал понять руководству Реала, что согласится на сотрудничество только при условии полного контроля над трансферной политикой клуба. Немец убеждён, что команде нужна серьёзная перестройка.

Также СМИ сообщают, что Клопп видит необходимость усиления сразу на двух ключевых позициях. Он хочет подписания топового опорного полузащитника, способного управлять игрой, а также центрфорварда, который бы разгрузил Килиана Мбаппе и позволил ему действовать на фланге.

Кроме того, Клопп якобы определил четырёх футболистов, которых Реалу следует продать или отпустить. В списке — Давид Алаба, Дани Себальос, Браим Диас и Эндрик.

Напомним, последний матч в чемпионате Испании Реал выиграл с большим счётом у Атлетика из Бильбао.