В "Реале" определились с вратарём, который заменит Лунина в будущем
Руководство сливочных рассчитывает на Франу Гонсалеса
около 9 часов назад
Андрей Лунин/фото: Реал
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин может потерять роль дублера Тибо Куртуа. По данным Marca, в мадридском клубе отмечают впечатляющий прогресс 20-летнего Франа Гонсалеса.
Молодой голкипер Кастильи проводит сильный сезон, получает вызовы в сборную Испании U-20 и рассматривается как потенциальный преемник Куртуа, ставя под сомнение позицию Лунина.
Летом ситуация прояснится: если Лунин покинет Реал, Гонсалес станет запасным голкипером, а если останется, то клуб найдет для него вариант аренды.
В сезоне 2025/26 Лунин провел за Реал один матч, пропустив три гола. Ранее сообщалось, что Лунин поразил топ-клуб Серии А в матче против Олимпиакоса.