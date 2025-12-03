Украинский вратарь Реала Андрей Лунин может потерять роль дублера Тибо Куртуа. По данным Marca, в мадридском клубе отмечают впечатляющий прогресс 20-летнего Франа Гонсалеса.

Молодой голкипер Кастильи проводит сильный сезон, получает вызовы в сборную Испании U-20 и рассматривается как потенциальный преемник Куртуа, ставя под сомнение позицию Лунина.

Летом ситуация прояснится: если Лунин покинет Реал, Гонсалес станет запасным голкипером, а если останется, то клуб найдет для него вариант аренды.

В сезоне 2025/26 Лунин провел за Реал один матч, пропустив три гола. Ранее сообщалось, что Лунин поразил топ-клуб Серии А в матче против Олимпиакоса.