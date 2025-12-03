Мадридский Реал через официальный сайт сообщил о новой травме защитника Ферлана Менди. У французского футболиста диагностировано мышечное повреждение в области правого бедра.

Еще недавно Менди восстановился после полугодовой паузы и даже вышел на поле в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса. Но теперь ему снова придется пропустить время из-за очередной проблемы со здоровьем.

Точных сроков восстановления клуб не называет, однако ожидается, что детали появятся в ближайшие дни благодаря инсайдерам и испанской прессе. В турнирной таблице Ла Лиги Реал идет вторым, уступая лидирующей Барселоне всего одно очко.

Ранее сообщалось, что Реал может продать сразу трех игроков.