Павел Василенко

Ла Лига официально объявила максимально допустимые бюджеты на зарплаты для каждого клуба испанской элиты на сезон 2025/26.

Ожидается, что мадридский Реал будет иметь наибольший бюджет еще один год, с огромным отрывом от всех других клубов. «Бланкос» могут выделить впечатляющую сумму — чуть более 761 миллиона евро на зарплаты. Таким образом, Королевский клуб увеличил свой бюджетный лимит на 0,9%, после того как в прошлом году он составлял почти 755 миллионов евро.

На втором месте рейтинга, но значительно позади лидера, находится Барселона с бюджетом чуть более 351 миллиона евро. Каталонцы зафиксировали серьезное падение допустимого лимита на 17,6%, поскольку в начале прошлой кампании они могли потратить на заработную плату около 426 миллионов евро.

Тройку лидеров в этом сезоне завершает мадридский Атлетико с суммой почти 327 миллионов евро. Мадридцы могут похвастаться резким увеличением примерно на 55%, ведь год назад их допустимый бюджет составлял чуть более 210 миллионов евро.

С другой стороны, Севилья имеет наименьший бюджет на зарплаты — всего 22 миллиона евро, далее следуют Леванте с 35,5 миллионами, Эльче — почти 40 миллионами и Алавес — почти 41 миллионом.

В общей сложности 20 команд Ла Лиги могут позволить себе 2,7 миллиарда евро зарплат в этом сезоне. Это почти на 3,7% больше, чем в прошлом году, когда соответствующая сумма составляла 2,6 миллиарда евро.